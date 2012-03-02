Сербія отримала статус кандидата в члени Євросоюзу

00:14, 02 березня 2012
Світ
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Лідери27країнЄСвчетвернасамітівБрюсселіухвалили рішеннянадатиСербіїстатускандидатавчлениЄС, йдетьсявтекстіпроектудекларації.

"Європейська РаданадавСербіїстатускандидата (вчлениЄС)", -цитуєРІА"Новости".

Цеозначає,що рішенняпро наданняСербіїтакогостатусу булоприйнятоодностайно.

Рада Євросоюзуіз загальних справ, яка об'єднуєміністрівєвропейських справ27країнЄС, увівторокрекомендуваланадатиСербіїкандидатськийстатус,алене прийнялавідповідного рішення,очікуючийого схваленнялідерамиЄС.

Ранішевчетверсталовідомо,що Румуніязнялапретензії доСербії, черезякі виступалапротивступу країнивЄвропейськийсоюз.

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