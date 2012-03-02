В Ірані розпочалися парламентські вибори

В Ірані відкрилися виборчі дільниці на виборах до Меджлісу (парламенту), повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters.

У середу керівник Ісламської республіки аятола Алі ХАМЕНЕЇ звинуватив США в тому, що вони намагаються змусити іранців відмовитися від голосування.

Основні опозиційні партії відмовилися від участі у виборах. Вони заявили, що сумніваються в прозорості виборчого процесу.

Так зробив найбільший реформістський блок – Фронт ісламської участі Ірану.

За прогнозами експертів, у таких умовах правлячий альянс консервативних партій «Абадгаран» без зусиль дістане перемогу.

На 290 місць у парламенті претендують понад 3 тисячі кандидатів.