В Ірані розпочалися парламентські вибори
09:16, 02 березня 2012Світ
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На 290 місць - понад 3 тисячі кандидатів
|Алі ХАМЕНЕЇ
У середу керівник Ісламської республіки аятола Алі ХАМЕНЕЇ звинуватив США в тому, що вони намагаються змусити іранців відмовитися від голосування.
Основні опозиційні партії відмовилися від участі у виборах. Вони заявили, що сумніваються в прозорості виборчого процесу.
Так зробив найбільший реформістський блок – Фронт ісламської участі Ірану.
За прогнозами експертів, у таких умовах правлячий альянс консервативних партій «Абадгаран» без зусиль дістане перемогу.
На 290 місць у парламенті претендують понад 3 тисячі кандидатів.
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