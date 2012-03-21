Президент США допоможе іранцям потрапити в інтернет

Барак Обама у відеозверненні з нагоди іранського оголосив про нові ініціативи з полегшення доступу до інтернету та соціальних медіа для іранців

Президент СШАБаракОбамаоголосивпро нові ініціативиз полегшеннядоступудо інтернетута соціальнихмедіадля іранців.Увідеозверненніз нагодисвяткуванняіранськогоНовогорокуБ.Обамавизнавнаявністьпроблему відносинахміждвомакраїнами,які пов'язаніз ядернимиамбіціямиТегерана,проте зазначив, що немаєпричин, з якихСША та Іранмають обов'язкововорогувати, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.



Увідеозверненні, доступномуанглійською іфарсі, Б.Обамазасудивполітикуіранськоївладив царині доступудо сучасних засобівзв'язку,включаючиінтернет.Б.Обаматакожповідомив,щойого адміністраціявипуститьновіправила,за якимиамериканськимкомпаніям будепростішепостачатипрограмнезабезпечення та послугивІран,щобполегшитидоступпростихіранцівдо інтернету.



КазначействоСША склалосписокінтернет-програм,які можнаекспортувативІран.Донього входятьбраузери, програмидлячитаннядокументів, персональнімесенджериі мобільнідодатки,повідомляєReuters.

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