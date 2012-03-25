У Латвії вшанували пам'ять жертв сталінських депортацій

Наприкінці березня 1949 р. на виконання наказу МВС СРСР «Про виселення з території Литви, Латвії та Естонії куркулів з ​​сім'ями, сімей бандитів і націоналістів» було вивезено понад 90 тисяч осіб

КерівництвоЛатвіїі жителікраїнипоклаликвітидо монументаСвободивцентріРигивпам'ятьпро жертвсталінськихдепортацій1949 року.



Квітидо монументапоклалипрезидентЛатвіїАндрісБерзіньш, головаСеймуСолвітаАболтіня, главаМВСРіхардсКозловскіс, атакож сотнілюдей.



ПрезидентЛатвіївсвоїй промовізакликавжителівкраїни незабуватиурокиминулого."Нампотрібнобудуватимайбутнє,працюючиразом,алепам'ятаючиурокиминулого",- наводитьйогословаРІА "Новости".



25 березня і14 червня вЛатвіївідзначаютьДеньпам'ятіжертвкомуністичногогеноциду - на вшанування пам'ятіжертвдепортацій, відповідно1949 і1941 років.



Наприкінці березня1949 р. навиконання наказуМВССРСР «Про виселенняз територіїЛитви, Латвіїта Естоніїкуркулівз ​​сім'ями, сімейбандитіві націоналістів»до Томської, АмурськоїтаОмськоїобластей Росіїбуло вивезено понад90 тисяч осіб.

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