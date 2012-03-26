Обама: у Ірану залишилося мало часу

"Сьогодні я буду зустрічатися з лідерами Росії та Китаю, оскільки ми працюємо над створенням резолюції, відповідно до якої Іран повинен буде виконувати свої зобов'язання

Президент СШАБаракОбамазастерігІран,що часунавихідз глухого кутачерез ядерну програмуТегераназалишилосямало.



"Щеє часвирішитицедипломатичнимшляхом, -заявивОбамавсвоємувиступіпередстудентамивСеулінапередоднівідкриттясамітуз ядерноїбезпеки, -але часумало.Іран повинендіятиз усієюсерйозністю ітерміново,яктоговимагаємомент".



"Сьогодніябудузустрічатисяз лідерамиРосіїта Китаю,оскільки мипрацюємонадствореннямрезолюції, відповідно доякоїІран повиненбудевиконуватисвоїзобов'язання", -додавамериканськийпрезидент.



ТелеканалБі-бі-сівівпрямутрансляціювиступу.

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