Обама: у Ірану залишилося мало часу

07:54, 26 березня 2012
Світ
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"Сьогодні я буду зустрічатися з лідерами Росії та Китаю, оскільки ми працюємо над створенням резолюції, відповідно до якої Іран повинен буде виконувати свої зобов'язання

Барак Обама

Президент СШАБаракОбамазастерігІран,що часунавихідз глухого кутачерез ядерну програмуТегераназалишилосямало.

"Щеє часвирішитицедипломатичнимшляхом, -заявивОбамавсвоємувиступіпередстудентамивСеулінапередоднівідкриттясамітуз ядерноїбезпеки, -але часумало.Іран повинендіятиз усієюсерйозністю ітерміново,яктоговимагаємомент".

"Сьогодніябудузустрічатисяз лідерамиРосіїта Китаю,оскільки мипрацюємонадствореннямрезолюції, відповідно доякоїІран повиненбудевиконуватисвоїзобов'язання", -додавамериканськийпрезидент.

ТелеканалБі-бі-сівівпрямутрансляціювиступу.

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