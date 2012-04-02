Авіакатастрофа в Тюмені: знайшли «чорні скриньки», 32 загиблих

Обидва самописці літака, що впав у понеділок вранці під Тюменню, витягнуто з-під фюзеляжу, повідомив РІА «Новости» по телефону представник оперативного штабу по координації пошуковий-рятувальної операції.

"Мовний самописець і прилад реєстрації параметрів польоту витягнуті, з ними працюють слідчі", - сказав співбесідник.

Число жертв катастрофи літака ATR-72 під Тюменню досягло 32 людей, повідомляє регіональне управління МНС.

"На цей момент 10 постраждалих у важкому стані знаходяться в МЛПУ ТЕ ОКБ №2 (місто Тюмень вул. Мельникайте 75), 1 постраждалий у важкому стані доставлений в ТОКЛ №1 д. Патрушево. 32 людини загинуло", - мовиться в повідомленні на сайті відомства.

Літак ATR-72, що виконував рейс Тюмень - Сургут, упав у понеділок при зльоті з аеропорту Тюмені в 05.50 за московським часом. За попередніми даними, на борту знаходилися 43 людини - 39 пасажирів і четверо членів екіпажа. За останніми даними, загинуло 32 людей, 12 поранених знаходяться в реанімації.