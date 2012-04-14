Губернатор штату Вермонт ледве врятувався від чотирьох голодних ведмедів

Губернатор американського штату Вермонт ледве врятувався від чотирьох голодних ведмедів, що пробралися до нього в двір, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

"Вермонт ледь не залишився без свого губернатора", - сказала прес-секретар глави штату Сьюзен Аллен.

Тварини хотіли поласувати з підвішених до ганку годівниць для птахів. Політик вибіг у двір, аби відігнати їх, проте один із ведмедів кинувся просто на нього. Дякуючи щасливому випадку, губернатор встиг забігти назад у будинок і вчасно закрити двері, зазначає ІТАР-ТАСС.