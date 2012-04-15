У Росії пройшли акції за легалізацію короткоствольної зброї

У багатьох містах Росії сьогодні відбулися акції на підтримку легалізації носіння короткоствольної нарізної зброї цивільним населенням.

Ініціаторимітингів іпікетів- активістируху «Правоназброю»- вимагаютьнадатитакеправовсімохочим.На їхнюдумку, державасамостійно неможе ефективнозахищати життясвоїхгромадян,повідомляєРадіоСвобода.



Акції«Заповерненняправнакороткоствольнузброю»організованівМоскві, Петербурзі, Новосибірську, Саратові, Уфі, Волгограді, НижньомуНовгороді, Єкатеринбурзіта іншихмістах.



У русі«Правоназброю»підкреслюють,щовиступаютьсамеза відновленняправананосіннягромадянамикороткоствольноїзброї, якце буловРосіїдо 1917року.

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