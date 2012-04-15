У Росії пройшли акції за легалізацію короткоствольної зброї
23:36, 15 квітня 2012Світ
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У багатьох містах Росії сьогодні відбулися акції на підтримку легалізації носіння короткоствольної нарізної зброї цивільним населенням.
Ініціаторимітингів іпікетів- активістируху «Правоназброю»- вимагаютьнадатитакеправовсімохочим.На їхнюдумку, державасамостійно неможе ефективнозахищати життясвоїхгромадян,повідомляєРадіоСвобода.
Акції«Заповерненняправнакороткоствольнузброю»організованівМоскві, Петербурзі, Новосибірську, Саратові, Уфі, Волгограді, НижньомуНовгороді, Єкатеринбурзіта іншихмістах.
У русі«Правоназброю»підкреслюють,щовиступаютьсамеза відновленняправананосіннягромадянамикороткоствольноїзброї, якце буловРосіїдо 1917року.
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