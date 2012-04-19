27 країн Ради Європи висунули білоруського правозахисника на Нобеля
Нобелівський комітет в Осло зареєстрував керівника білоруського правозахисного центру «Весна» Алеся Бєляцького офіційним кандидатом на отримання Премії миру.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника закритого білоруськими властями правозахисного центру «Весна» Валентин Стефанович.
Як повідомлялося, парламентарії 27 країн – членів Ради Європи підтримали висунення кандидатури А.Бєляцького на здобуття Нобелівської премії миру.
24 листопада 2011 року суд Першотравневого району Мінська засудив А.Бєляцького до 4,5 років позбавлення волі у колонії посиленого режиму з конфіскацією майна. Правозахисника визнано винним у приховуванні доходів в особливо великому розмірі. Докази захисту про те, що кошти, перераховані на банківські рахунки А.Бєляцького в Литві і Польщі, не були його особистим доходом, а використовувалися для правозахисної діяльності, суд порахував необґрунтованими.
Правозахисний центр «Весна» діє з 1998 року. У 1999 році його було зареєстровано як республіканське правозахисне громадянське об'єднання, проте у жовтні 2003 року «Весну» ліквідовували рішенням Верховного суду Білорусі. Причиною ліквідації стала участь членів організації у спостереженні за президентськими виборами 2001 року. У березні 2004 року центр «Весна» було прийнято до складу Міжнародної федерації прав людини.