Чеський екс-сенатор про голодування, бойкот і Януковича

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Я голодуватиму до кінця, скільки вистачить у мене сил", - повідомив Властіміл Сегнал під час зустрічі у Празі з чоловіком екс-прем'єра Олександром Тимошенком.

Колишній сенатор пояснив своє рішення оголосити голодування на підтримку Ю.Тимошенко двома причинами. "26 квітня 1988 року у в’язниці помер мій друг, останній політичний в’язень комуністичної ери Павел Вонка. Він помер внаслідок голодування, і ніхто тоді про це не писав і не говорив. Про нього навіть спочатку всі забули. Чесно кажучи, я боявся, що Юлія Тимошенко може так само померти, після чого європейські лідери прибудуть на похорон і говоритимуть правильні слова, які жодним чином вже не здатні змінити ситуацію, а потім про неї всі забудуть", - зазначив він.

За словами В.Сегнала, другою причиною голодування було бажання привернути увагу до порушення режимом Президента Віктора Януковича основних демократичних засад в одній з найбільших європейських держав, яка рано чи пізно, але буде у Європейському Союзі.

"А тому нинішні керівники повинні зрозуміти, що диктаторський стиль правління на кшталт Путіна чи Лукашенка – це не той шлях, який веде до євроінтеграції", - зауважив чеський політик.

В.Сегнал вважає, що демократія в Україні за влади В.Януковича поступово щезає. "Я бачив у 2004-му, під час Помаранчевої революції, зовсім іншу країну, ніж ту, яку маємо зараз", - підкреслив він.

Колишній чеський сенатор висловив своє задоволення тим, що рейтинг опозиції в Україні зростає. На його думку, це може призвести до посилення тиску на владу як з боку об’єднаних опозиційних сил, так і з боку самого народу.

В.Сегнал заявив, що має намір звернутися до чеського керівництва і органів управління УЄФА щодо підтримки бойкоту як всього чемпіонату Євро-2012 в Україні, так і його фінальної частини.