Стросс-Кан вимагає $ 1 млн з покоївки, яка звинуватила його в зґвалтуванні

Про це з посиланням на New York Post повідомляє РІА Новости.

Стросс-Кан звинувачує покоївку в тому, що помилкові звинувачення з її боку не тільки вартували йому посади глави МВФ, а й зіпсували його ділову репутацію, позбавивши перспектив зайняти інший відповідальний пост. Мабуть, Стросс-Кан має на увазі пост Президента Франції.

Стросс-Кан був затриманий у Нью-Йорку 14 травня 2011 року на підставі заяви покоївки про спробу зґвалтування. Екс-глава МВФ кілька днів провів у в`язниці, а потім був під домашнім арештом. Стросс-Кану довелося піти з посади директора-розпорядника МВФ.

Кримінальну справу проти нього було закрито 23 серпня після того, як прокуратура заявила, що покоївка, ймовірно, збрехала при свідченнях під присягою, оскільки неодноразово раніше обманювала різні органи.

Колишньому главі МВФ 26 серпня повернули паспорт, і 4 вересня він повернувся до Франції.