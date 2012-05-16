Україна та Намібія розширюють військові зв'язки

Як повідомляє Урядовий портал, 15 травня в рамках офіційного візиту в Україну намібійської військової делегації у Києві відбулася зустріч міністра оборони України Дмитра Саламатіна та міністра оборони Республіки Намібія Чарльза Намоло та переговори у складі делегацій двох країн.

Як зауважив Д.Саламатін, потужний поштовх розвитку цього співробітництва має дати підписання угоди про співробітництво в оборонній сфері, проект якої на даний час знаходиться на розгляді у відповідних державних структурах України і Намібії.

За його словами, у Міністерстві оборони України підготовлені пропозиції, які дозволять інтенсифікувати українсько-намібійське військове співробітництво. Зокрема, йдеться про співпрацю за напрямами військової освіти, підготовки військ, участі у миротворчих операціях тощо.

У свою чергу, Ч.Намоло висловив зацікавленість у висловлених українською стороною пропозиціях. Він також висловив сподівання, що цей візит сприятиме якнайшвидшому підписанню угоди про співпрацю в оборонній сфері між Україною і Намібією.

В рамках візиту планується також відвідування іноземною делегацією Національного університету оборони України, ДП «Антонов», підприємств оборонно-промислового комплексу, які входять до складу ДК «Укроборонпром».