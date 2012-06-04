Путін прокоментував листівку "Путіна – на нари"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, В.Путін прокоментував листівку на прес-конференції за підсумками саміту Росія-ЄС на прохання журналіста висловити свою думку з приводу листівок, які було роздано журналістам. У них, зокрема, за словами журналіста, було зазначено: «Путина – на нари, Баррозу - до ганебного стовпа», а також повідомлялося, що сотні опозиціонерів пройшли через в'язниці через волю В.Путіна.

«Щодо так званих політичних ув'язнених, де б я не бував – порушувалося насамперед питання про долю пана Ходорковського. Як відомо, Європейський суд з прав людини зафіксував, що у кримінальній справі і вироку пана Ходорковського немає політичних мотивів. Отже, якщо на нари - то в хорошій компанії», - сказав В.Путін.

За його словами, якщо говорити про інші випадки політичних репресій, то потрібно уточнити список і з'ясувати, про кого йдеться.

Президент нагадав, за порушення правил проведення масових заходів у РФ застосовуються адміністративні заходи дії.

«Наскільки мені відомо, на даний час всі на волі. Готуються, очевидно, до нових протестних акцій (наступна масова акція протесту опозиції запланована на 12 червня у Москві - УНІАН). Це нормально», - сказав В.Путін.

При цьому він підкреслив, що до законодавства РФ необхідно перенести норми європейського права щодо проведення масових акцій.

«Ми маємо зробити - ми маємо внести у своє законодавство такі норми європейського права, які застосовуються в багатьох європейських країнах при регулюванні заходів подібного роду, і які, безумовно, є демократичними, але, з іншого боку, створюють певний режим масових заходів», - сказав В.Путін.

Щодо заклику «Баррозу - до ганебного стовпа», В.Путін припустив, що автори листівки мають на увазі позицію президента Єврокомісії щодо норм Третього енергопакету ЄС.

«Ми сподіваємося врегулювати ці проблеми під час переговорів. У всякому разі, нам здається неприйнятним поширення цього та інших подібних документів заднім числом на ті контракти, які вже були укладені до того, як було ухвалене рішення про Третій енергетичний пакет», - сказав російський президент.

Крім того, В.Путін заявив, що ставиться до авторів листівки з повагою, і нагадав, що вони можуть висловлювати свою думку іншим способом. Зокрема, створити партію чисельністю мінімум 500 осіб і брати участь у виборах.