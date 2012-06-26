В Іраку на футбольному матчі прогримів вибух: 9 людей загинули, ще 32 поранені

На півдні Іраку 9 осіб загинули, ще 32 поранені в результаті вибуху під час футбольного матчу між двома юнацькими командами. Як повідомляє ІТАР-ТАСС, представники лікарні, куди доставили потерпілих, серед загиблих - в основному молоді спортсмени віком від 15 до 20 років.

Вибух прогримів у понеділок увечері в населеному переважно мусульманами-шиїтами адміністративному центрі провінції Бабіль - місті Ель-Хілла, за 100 км на південь від Багдада. За даними влади, припаркований поряд із футбольним полем замінований мікроавтобус злетів на повітря відразу після фінального свистка арбітра матчу.

Відповідальність за теракт поки що не взяло на себе жодне з діючих екстремістських угруповань.