Ассанж з балкона посольства закликав США припинити «полювання» на WikiLeaks

Він закликав США припинити полювання на творців сайту та його прихильників по всьому світу, передає РІА «Новости».

"Я прошу президента Обаму зробити вірний вибір. США повинні припинити переслідування WikiLeaks, що нагадує "полювання на відьом", відмовитися від переслідування творців порталу та його прихильників. Штати повинні пообіцяти, що не будуть переслідувати журналістів, які проливають світло на злочини можновладців", - сказав Д.Ассанж, виступивши перед прихильниками і журналістами з балкона посольства Еквадору в Лондоні.

Він продовжив свій виступ закликом звільнити тих, хто постраждав за спробу "відкрити правду", зокрема, американського військовослужбовця Бредлі Меннінга, якого звинувачують у Штатах в передачі документів американського уряду сайту WikiLeaks. Він згадав і багато інших випадків утисків свободи слова у світі.

У будівлі посольства 41-річний австралієць перебуває вже два місяці, з того моменту, як в червні звернувся до влади латиноамериканської країни з проханням надати політичний притулок. Минулого тижня Еквадор підтвердив, що готовий дати Д.Ассанжу притулок.

Однак через те, що скандально відомий засновник WikiLeaks перебуває в міжнародному розшуку, покинути посольство він поки не може, інакше британська поліція негайно його заарештує.