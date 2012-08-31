У Москві і Санкт-Петербурзі затримують активістів руху «31»

Як передає Радіо «Свобода», на Тріумфальній площі в російській столиці поліція проводила поодинокі затримання. Серед затриманих - член руху «Лівий фронт» Костянтин Косякін і лідер незареєстрованої партії «Другая Россия» Едуард Лимонов. В цілому, обстановка на площі спокійна. Опозиціонери просто прогулюються – без скандування гасел і плакатів.

У Петербурзі було затримано більше 10 чоловік.

Акції на захист свободи зібрань організовані сьогодні і в інших містах Росії.