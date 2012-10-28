Польщу засипало снігом: скасовані авіарейси, стоять потяги
У Польщі перший сніг ускладнив залізничний рух та призвів до скасування низки авіарейсів.
Близько 70 тис. жителів столичного Мазовецького воєводства Польщі сьогодні залишилися без електропостачання через негоду.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пишуть сьогодні польські ЗМІ.
Також сильні опади з мокрим снігом спричинили значні труднощі у залізничному русі та скасування низки авіарейсів.
Пасажири були вимушені годинами чекати на відправлення приміських столичних поїздів, частина з яких застрягла через покриття льодом ліній електропередач у дорозі.
"Перший сніг дався взнаки не лише водіям, але й пасажирам залізниці на Мазовшу та аеродрому "Модлін". Потяги на багато годин застрягли, а авіарейси були відмінені", - повідомляє польський телеканал новин TVN24.
Багато пасажирів поїздів в ефірі телеканалу не приховували обурення через те, що залізниця не забезпечила альтернативного транспорту та їм годинами довелося сидіти у вагонах без обігріву та навіть світла.
Компанія Koleje Mazowieckie, яка обслуговує залізничні сполучення у столичному воєводстві, повідомила, що потяги через несприятливі погодні умови можуть виїжджати із запізненням на більш ніж годину. Частина з них зможе вирушити в дорогу лише після того, як локомотив буде замінений на такий, котрий їздить на дизельному пальному.
Труднощі на низці трас теж має інша компанія, яка займається перевезеннями в столичному регіоні, SKM.
Водночас польська адміністрація доріг та автострад GDDKIA повідомила, що найголовніші дороги у Польщі є проїзними для автомобілістів.