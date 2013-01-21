Великобританія готова приєднатися до Центру кіберзахисту НАТО - ЗМІ

Про це повідомляють РІА Новости.

"Відносини Естонії і Великобританії дуже хороші, в тому числі завдяки тісній співпраці в галузі оборони. Ми раді, що Великобританія також вирішила приєднатися до роботи Центру кіберзахисту і направити своїх експертів в Таллін", - сказав А.Ансіп, якого цитує прес-служба естонського уряду.

Північноатлантична рада НАТО в 2008 році затвердила акредитацію Центру кіберзахисту НАТО в Талліні і присвоїла йому статус міжнародної військової організації. Зараз в роботі центру беруть участь десять країн: США, Естонія, Німеччина, Словаччина, Італія, Литва, Латвія, Іспанія, Угорщина та Польща.