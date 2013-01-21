Великобританія готова приєднатися до Центру кіберзахисту НАТО - ЗМІ
22:00, 21 січня 2013Світ
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Великобританія готова приєднатися до роботи Центру кіберзахисту НАТО в Талліні, заявив сьогодні прем'єр-міністр Девід Кемерон під час зустрічі в Лондоні з главою уряду Естонії Андрусом Ансіпом.
Зараз в роботі центру беруть участь десять країн / Фото : nato.int
Про це повідомляють РІА Новости.
"Відносини Естонії і Великобританії дуже хороші, в тому числі завдяки тісній співпраці в галузі оборони. Ми раді, що Великобританія також вирішила приєднатися до роботи Центру кіберзахисту і направити своїх експертів в Таллін", - сказав А.Ансіп, якого цитує прес-служба естонського уряду.
Північноатлантична рада НАТО в 2008 році затвердила акредитацію Центру кіберзахисту НАТО в Талліні і присвоїла йому статус міжнародної військової організації. Зараз в роботі центру беруть участь десять країн: США, Естонія, Німеччина, Словаччина, Італія, Литва, Латвія, Іспанія, Угорщина та Польща.
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