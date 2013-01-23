Конгресмени відмовилися встановлювати ліміт запозичень до кінця весни

Про це повідомляєLenta.ru за інформацією агентства Associated Press.

За план республіканців проголосували 285 членів палати, проти висловилися 144 конгресмени. Таким чином, мораторій на узгодження ліміту запозичень накладено щонайменше до 19 травня 2013 року.

Очікується, що незабаром закон схвалить і Сенат США, а потім його підпише президент країни Барак Обама. Скасування ліміту запозичень дозволить уряду США уникнути дефолту в найближчі місяці, коли розмір держборгу досягне встановленого раніше рівня в 16,4 трильйона доларів.

Нагадаємо, на самому початку 2013 року Обама підписав закон, який був покликаний запобігти так званого «фіскального обриву» в США. Документ відклав автоматичний секвестр бюджету - сумарне скорочення витрат американської скарбниці на 1,2 трильйона доларів в 2013-2021 роках, а також ввів ряд заходів, завдяки яким з'явиться можливість збільшити доходи бюджету на 600 мільярдів протягом десяти років.