Грузія відправляє в Росію офіційну делегацію «вина і води»
08:54, 29 січня 2013Світ
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Делегація Грузії вже отримала візи на поїздку до Москви, де на 4 лютого заплановані переговори з питань, пов'язаних з поновленням поставок грузинського вина, мінеральної води та іншої продукції на ринок РФ.
Грузія хоче повернути своє вино в Росію / Фото: la-vin.ru
"Врегульовані всі питання, в тому числі, за допомогою Секції інтересів Росії при посольстві Швейцарії у Тбілісі, і з візами", - повідомив глава делегації, керівник Національного агентства вина Грузії Леван Давіташвілі, пише Грузія-Онлайн.
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За його словами, делегація, у складі якої 7 осіб, що представляють держструктури, а також приватний сектор, відправиться в Москву 3 лютого і пробуде там три дні.
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