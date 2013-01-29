Грузія відправляє в Росію офіційну делегацію «вина і води»

"Врегульовані всі питання, в тому числі, за допомогою Секції інтересів Росії при посольстві Швейцарії у Тбілісі, і з візами", - повідомив глава делегації, керівник Національного агентства вина Грузії Леван Давіташвілі, пише Грузія-Онлайн.

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За його словами, делегація, у складі якої 7 осіб, що представляють держструктури, а також приватний сектор, відправиться в Москву 3 лютого і пробуде там три дні.