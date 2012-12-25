Росія пустила до себе грузинські цитрусові - через Білорусь

Це передає Лента.ру з посиланням на Trend. Він пояснив, що поставки здійснюються транзитом через територію Білорусі.

За словами Д.Кірвалідзе, перший контейнер із цитрусовими вже прибув до Росії, а ще дві вантажівки, як передбачається, буде відправлено до Росії цього тижня.

Скоріш за все, поставки зі сторони Грузії здійснюватимуться саме через Білорусь, оскільки остання разом із Росією та Казахстаном входить до Митного союзу, проте заборону на ввезення грузинської продукції Мінськ не вводив.

Як передавали грузинські ЗМІ, 24 грудня прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі заявляв, що грузинська сторона хоче встигнути вивезти першу партію місцевих цитрусових до Росії до кінця цього року.

"Ми маємо намір вивезти на свої ризики. Оскільки заяву було зроблено більш політичну, це потребує змін на митницях", - пояснив Б.Іванішвілі. Скоріш за все, він мав на увазі слова першого заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Денисова, який 21 грудня повідомив, що допуск вироблених у Грузії сільгосппродукції та вина в політичному плані вирішено. Офіційного зняття заборони на такі поставки з російської сторони поки не було.

20 грудня Президент Росії Володимир Путін у ході своєї прес-конференції зі ЗМІ також заявив, що країна виконає свої зобов'язання перед Грузією в рамках СОТ і допустить її товари на свій ринок.

Грузинські сільгосптовари, вина і мінеральна вода "Боржомі" були заборонені до ввезення до Росії в 2006 році. У Росспоживнагляді зазначали, що при перевірках цієї продукції було виявлено порушення санітарно-епідеміологічних норм. У Грузії це рішення називали політично мотивованим.