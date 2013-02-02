Медведєв шукає, кого покарати за падіння в океан ракети «Зеніт»

Відповідне доручення віце-прем'єру Дмитру Рогозіну і главі Роскосмосу Володимир Поповкіну опубліковане 2 лютого на сайті уряду РФ, пише Лента.ру.

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Крім встановлення причин події прем'єр попросив чиновників опрацювати пропозиції про накладання відповідальності за інцидент на тих чи інших посадових осіб і організацій.