Медведєв шукає, кого покарати за падіння в океан ракети «Зеніт»
18:46, 02 лютого 2013Світ
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зажадав до 15 лютого 2013 відзвітувати про причини аварії ракети-носія «Зеніт-3SL» в рамках програми «Морський старт».
Відповідне доручення віце-прем'єру Дмитру Рогозіну і главі Роскосмосу Володимир Поповкіну опубліковане 2 лютого на сайті уряду РФ, пише Лента.ру.
Крім встановлення причин події прем'єр попросив чиновників опрацювати пропозиції про накладання відповідальності за інцидент на тих чи інших посадових осіб і організацій.
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