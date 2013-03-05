Екс-держсекретаря США Кіссінджера госпіталізували в Нью-Йорку
21:48, 05 березня 2013Світ
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Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер був сьогодні доставлений в одну з лікарень Нью-Йорка після невдалого падіння у себе вдома.
89-річний Кіссінджер упав вдома
Як повідомили представники медичного закладу, 89-річного патріарха американської дипломатії, як очікується, відпустять додому вже через кілька годин після отримання необхідної лікарської допомоги. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.
Г.Кіссінджер був радником з національної безпеки і державним секретарем при президентах Річарді Ніксоні і Джеральді Форді, є одним з ініціаторів розрядки у відносинах США і СРСР. У 1973 році був удостоєний Нобелівської премії миру за роль у досягненні Паризького угоди, покликаної завершити війну у В'єтнамі.
Покинувши велику політику, Г.Кіссінджер зосередився на написанні мемуарів, статей і книг на тему зовнішньої політики і дипломатії.
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