Екс-держсекретаря США Кіссінджера госпіталізували в Нью-Йорку

Як повідомили представники медичного закладу, 89-річного патріарха американської дипломатії, як очікується, відпустять додому вже через кілька годин після отримання необхідної лікарської допомоги. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

Г.Кіссінджер був радником з національної безпеки і державним секретарем при президентах Річарді Ніксоні і Джеральді Форді, є одним з ініціаторів розрядки у відносинах США і СРСР. У 1973 році був удостоєний Нобелівської премії миру за роль у досягненні Паризького угоди, покликаної завершити війну у В'єтнамі.

Покинувши велику політику, Г.Кіссінджер зосередився на написанні мемуарів, статей і книг на тему зовнішньої політики і дипломатії.