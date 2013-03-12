Путін хоче, щоб Центробанк РФ очолила його помічниця

Президент Росії Володимир Путін запропонував депутатам Держдуми призначити на пост голови Центробанку екс-міністра економіки і свого помічника з економічних питань Ельвіру Набіулліну, повідомив офіційний сайт Кремля.

У вівторок глава Російської Федерації провів зустріч зі своїм кандидатом на цей один із ключових постів у системі держвлади і нинішнім головою ЦБ Росії Сергієм Ігнатьєвим, повноваження якого закінчуються 23 червня 2013 року.

"Я маю намір запропонувати кандидатуру Е.Набіулліної на пост голови Центрального банку Росії. Обумовлена ця пропозиція й тим, що Центральний банк - це не просто банк, у всякому разі, не комерційний банк, це, перш за все, регулятор фінансової системи і це найбільший інститут макроекономічної політики держави", - цитує прес-служба Президента В.Путина.

Е.Набіулліна, яка з 2008 по 2012 роки очолювала Міністерство економічного розвитку, а в даний час працює керівником економічного блоку в президентській адміністрації, попросила В.Путіна призначити С.Ігнатьєва своїм радником. Президент РФ підтримав цю пропозицію і пообіцяв призначити С.Ігнатьєва.

З кандидатурою наступника голови ЦБ В.Путін мав визначитися за три місяці до закінчення повноважень нинішнього голови, а Держдумі належить затвердити кандидата до 24 березня.

Як повідомляють російські та західні агентства, новому голові Центробанку Росії дістанеться у спадок курс на вільне плавання рубля, завдання таргетування інфляції та побудова на базі ЦБ мегарегулятора фінансового ринку.

Політика Центробанку останнім часом стала предметом суперечок у російському уряді і Кремлі. Нинішнє керівництво ЦБ і Мінфін відстоюють жорстку грошово-кредитну політику, пропонуючи зосередитися на утриманні інфляції. Мінекономрозвитку виступає за зниження процентних ставок, щоб підстебнути економічне зростання.