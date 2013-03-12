Путін хоче, щоб Центробанк РФ очолила його помічниця
Путін запропонував свого економічного помічника Набіулліну на пост голови Центробанку РФ.
Президент Росії Володимир Путін запропонував депутатам Держдуми призначити на пост голови Центробанку екс-міністра економіки і свого помічника з економічних питань Ельвіру Набіулліну, повідомив офіційний сайт Кремля.
У вівторок глава Російської Федерації провів зустріч зі своїм кандидатом на цей один із ключових постів у системі держвлади і нинішнім головою ЦБ Росії Сергієм Ігнатьєвим, повноваження якого закінчуються 23 червня 2013 року.
"Я маю намір запропонувати кандидатуру Е.Набіулліної на пост голови Центрального банку Росії. Обумовлена ця пропозиція й тим, що Центральний банк - це не просто банк, у всякому разі, не комерційний банк, це, перш за все, регулятор фінансової системи і це найбільший інститут макроекономічної політики держави", - цитує прес-служба Президента В.Путина.
Е.Набіулліна, яка з 2008 по 2012 роки очолювала Міністерство економічного розвитку, а в даний час працює керівником економічного блоку в президентській адміністрації, попросила В.Путіна призначити С.Ігнатьєва своїм радником. Президент РФ підтримав цю пропозицію і пообіцяв призначити С.Ігнатьєва.
З кандидатурою наступника голови ЦБ В.Путін мав визначитися за три місяці до закінчення повноважень нинішнього голови, а Держдумі належить затвердити кандидата до 24 березня.
Як повідомляють російські та західні агентства, новому голові Центробанку Росії дістанеться у спадок курс на вільне плавання рубля, завдання таргетування інфляції та побудова на базі ЦБ мегарегулятора фінансового ринку.
Політика Центробанку останнім часом стала предметом суперечок у російському уряді і Кремлі. Нинішнє керівництво ЦБ і Мінфін відстоюють жорстку грошово-кредитну політику, пропонуючи зосередитися на утриманні інфляції. Мінекономрозвитку виступає за зниження процентних ставок, щоб підстебнути економічне зростання.