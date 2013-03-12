Ватикан розкрив секрет, як фарбують дим, що сповіщає про підсумки виборів Папи

Ватикан розкрив технології, завдяки яким вдається отримувати потрібний колір диму, який інформує віруючих про хід виборів нового Папи Римського, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на сайті Святого Престолу.

За традицією, дим, що йде з труби Сікстинської капели, інформує віруючих про те, чи обрано нового предстоятеля Римсько-католицької церкви. Якщо дим чорний - голосування поки не принесло результату, якщо білий - новий Папа обраний.

Однак, в сучасній історії було кілька випадків, коли за кольором диму важко було визначити підсумок голосування. Тому, починаючи з конклаву, який відбувся в 2005 році, для виробництва диму різного кольору використовують спеціальний пристрій, в якому спалюють ретельно підібраний набір речовин.

Щоб з труби пішов чорний дим, використовують суміш перхлорату калію, антрацену (кристали, одержувані з кам'яновугільної смоли) і сірки. Для білого диму в пристрої спалюють бертолетову сіль, лактозу і каніфоль. До 2005 року для того, щоб отримати чорний дим палили смолу, а для білого диму - сиру солому.

Сьогодні з труби на даху Сікстинської капели Апостольського палацу у Ватикані за підсумками першого засідання конклаву пішов чорний дим.