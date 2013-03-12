Нового Папу Римського поки не вибрали: з труби йде чорний дим

Учасники конклаву, який проходить у Ватикані, де має бути обраний 266-й Папа Римський, після першого туру голосування не змогли визначитися зі своїм вибором - з труби на даху Сікстинської капели Апостольського палацу піднімається чорний дим, повідомляє РІА Новости.

У разі обрання нового предстоятеля Римсько-католицької церкви світу про це сповістить білий дим. У конклаві беруть участь 115 членів Кардинальської колегії. Учасники конклаву поклялися дотримуватися положень Апостольської конституції Universi Dominici Gregis (Вся паства Господа), а також зберігати в таємниці все, що пов'язано з виборами Папи Римського.

Для обрання на Апостольський престол майбутній понтифік має заручитися підтримкою як мінімум двох третин кардиналів-вибірників, тобто набрати не менше 77 голосів учасників конклаву.