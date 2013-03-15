В ЄС поки не домовились про зняття ембарго на поставки зброї у Сирію

Про це повідомив по закінченню дводенного саміту ЄС президент Європейської Ради Герман ван Ромпей, сказавши, що до цього питання повернуться наступного тижня на переговорах міністрів закордонних справ держав Євросоюзу.

«Питання ембарго на постачання зброї порушили деякі члени Ради Європи. Ми домовилися доручити нашим міністрам закордонних справ – оцінити ситуацію в першочерговому порядку вже на неформальній зустрічі наступного тижня в Дубліні і виробити спільні рішення», – цитує ван Ромпея Радіо "Свобода".

Як повідомляв УНІАН, Франція та Британія домовилися допомогти сирійським повстанцям зброєю і закликають Європу зняти ембарго на постачання озброєнь в Сирію. Якщо ж країни Євросоюзу не погодяться, Лондон та Париж усе одно здійснюватимуть заплановане, щоб "відновити баланс сил в сирійському протистоянні". Адже, за їхніми словами" режим Башара Ассада отримує допомогу від Ірану та Росії.