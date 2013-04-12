Лукашенко наказав скоротити 25% чиновників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні підписав указ про оптимізацію системи державних органів і чисельності їх працівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, цей документ передбачає скорочення кількості працівників державних органів і організацій у середньому на 25%.

Як повідомляв УНІАН, у січні О.Лукашенко провів нараду з питань оптимізації структури держорганів, на якій заявив про необхідність створення в Білорусі «компактної та ефективно працюючої управлінської структури в системі держуправління».