Лукашенко наказав скоротити 25% чиновників

17:08, 12 квітня 2013
Світ
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Лукашенко підписав указ про скорочення на 25% кількості працівників держорганів Білорусі.

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні підписав указ про оптимізацію системи державних органів і чисельності їх працівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, цей документ передбачає скорочення кількості працівників державних органів і організацій у середньому на 25%.

Як повідомляв УНІАН, у січні О.Лукашенко провів нараду з питань оптимізації структури держорганів, на якій заявив про необхідність створення в Білорусі «компактної та ефективно працюючої управлінської структури в системі держуправління».

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