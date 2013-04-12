Лукашенко наказав скоротити 25% чиновників
17:08, 12 квітня 2013Світ
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Лукашенко підписав указ про скорочення на 25% кількості працівників держорганів Білорусі.
Олександр Лукашенко підписав указ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні підписав указ про оптимізацію системи державних органів і чисельності їх працівників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, цей документ передбачає скорочення кількості працівників державних органів і організацій у середньому на 25%.
Як повідомляв УНІАН, у січні О.Лукашенко провів нараду з питань оптимізації структури держорганів, на якій заявив про необхідність створення в Білорусі «компактної та ефективно працюючої управлінської структури в системі держуправління».
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