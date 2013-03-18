Лукашенко поклявся нікому з рідних владу не віддавати - навіть Миколі

Про це заявив президент Білорусії в інтерв'ю телеканалу RT.

«Я присягнувся, що я ні в якому разі не буду передавати владу своїм рідним, близьким, родичам або дітям. Це виключено. Але найголовніше, влада у нас після Лукашенка буде у того, хто її виграє на виборах», - підкреслив Лукашенко, якого цитує Лента.ру.

Говорячи про свого позашлюбного сина Миколу, якого раніше ЗМІ неодноразово називали можливим наступником білоруського лідера, Лукашенко повідомив, що той не демонструє жодних політичних амбіцій.

«Я не хотів би, щоб він йшов в політику. Він вже у восьмирічному віці наївся цієї політики від батька. Він це побачив, у нього навіть в дитинстві не було і немає думки про те, що ось у мене тато - президент, я теж буду президентом», - зазначив Лукашенко.