Введено в обіг нову п'ятиєврову купюру (фото)

Нову купюру вартістю п'ять євро, що має поліпшений захист від підробок, відтепер можна отримати у відділеннях банків або в банкоматах.

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Нова серія банкнот отримала назву "Європа" - за іменем героїні давньогрецької міфології, дочки фінікійського царя Європи. На купюрі її портрет відображений двічі - у вигляді водяного знаку і голограми. Крім того, на нових п'ятиєврових банкнотах їх справжність марковано також на кирилиці, яка є одним з трьох офіційних алфавітів Євросоюзу, повідомляє РІА Новости.

За інформацією Європейського центрального банку, п'ятиєврові купюри першої серії є дійсними, але вони будуть прогресивно виводитися з обігу.