Ватикан уперше опублікував річний фінансовий звіт

19:47, 22 травня 2013
Світ
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Управління фінансової інформації (FIA) Ватикану опублікувало перший в історії річний фінансовий звіт.

ватикан / Фото : goodlanding.ru

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на інформацію, розміщену на сайті Святого престолу.

У звіті зазначається, що FIA минулого року отримало шість повідомлень про підозрілі операції, з яких дві були перенаправлені місцевим правоохоронним органам для розслідування. Роком раніше агентство зареєструвало всього одне повідомлення про підозрілі операції.

У звіті майже не згадуються заходи по боротьбі з відмиванням коштів і фінансуванням терористів. Раніше міжнародні регулятори фінансового ринку рекомендували Інституту релігійних справ (IOR або банк Ватикану) здійснювати ці заходи для того, щоб організацію визнали відповідною міжнародним стандартам. Також у звіті не містяться дані про фінансові операції банку.

FIA було створено в 2010 році й почало повноцінну діяльність у квітні 2011 року. Ватикан створив цю організацію для моніторингу грошово-кредитної діяльності своїх установ, і особливо банку. Таким чином Святий престол розраховував покращити репутацію фінорганізації, яку раніше неодноразово звинувачували у відмиванні коштів.

IOR відправив запит до MONEYVAL (Експертна група Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей), яка провела декілька перевірок банку. За підсумками матеріалів цих перевірок FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) повинна визначити, наскільки банк Ватикану відповідає міжнародним нормам прозорості.

Банк Ватикану не орієнтований на отримання прибутку, він створений переважно для обслуговування фінансових операцій католицької церкви.

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