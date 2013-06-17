Влада Туреччини погрожує направити війська проти протестувальників

Віце-прем'єр Туреччини Бюлент Арінк заявив у телеефірі, що дій поліції недостатньо для того, аби заспокоїти демонстрантів.

Демонстрації та мітинги в Стамбулі, Анкарі й інших містах Туреччини спалахнули після того, як 31 травня поліція жорстко розігнала протест захисників стамбульського парку Гезі.

Виступи місцевих жителів і екологів переросли у маніфестації проти прем'єр-міністра Реджепа Ердогана й ісламізації країни, яку, як вважають протестувальники, здійснює правляча партія.

За офіційними даними, щонайменше чотири людини загинули і близько 5 тисяч були поранені в ході протестів.

ВВС України