Влада Туреччини погрожує направити війська проти протестувальників
18:07, 17 червня 2013Світ
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Влада Туреччини попередила, що може використати армію для придушення протестів у Стамбулі й Анкарі.
Віце-прем'єр Туреччини Бюлент Арінк заявив у телеефірі, що дій поліції недостатньо для того, аби заспокоїти демонстрантів.
Демонстрації та мітинги в Стамбулі, Анкарі й інших містах Туреччини спалахнули після того, як 31 травня поліція жорстко розігнала протест захисників стамбульського парку Гезі.
Виступи місцевих жителів і екологів переросли у маніфестації проти прем'єр-міністра Реджепа Ердогана й ісламізації країни, яку, як вважають протестувальники, здійснює правляча партія.
За офіційними даними, щонайменше чотири людини загинули і близько 5 тисяч були поранені в ході протестів.
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