Президент Латвії назвав пожежу в своїй резиденції національним лихом

Про це лідер республіки сказав журналістам, прибувши на місце події, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"У мене вчора був дуже важкий день, який тривав більше 13-ти годин. Я думаю, що тільки цього мені не вистачало", - не приховуючи емоцій, сказав Берзіньш. На місці події голова держави поспілкувався з представниками Державної пожежно-рятувальної служби республіки, які продовжують ліквідацію наслідків загорання. За його словами, причини пожежі належить з'ясувати фахівцям. "За підсумками цього розслідування можна буде говорити про залучення винних до відповідальності", - зазначив він.

На тему: Резиденція президента Латвії згоріла (відео)

Виклик про пожежу в президентському палаці надійшов напередодні ввечері о 22:21 за Києвом. Площа спалаху склала 3,2 тис кв м. Йому було присвоєно найвищий ступінь небезпеки. Влада мобілізувала всі можливі сили - крім 10 пожежних розрахунків столичної ДПРС, були також залучені рятувальні загони з Юрмали. Робота була ускладнена браком води, яка була доступна тільки з автоцистерн. Пожежники спробували качати воду з прилеглої річки Даугави, але через застарілу техніку це виявилося неможливим. Гасіння вогню тривало протягом всієї ночі, локалізувати його вдалося тільки до ранку. За фактом події порушено кримінальну справу.

Начальник ДПРС Оскарс Аболіньш назвав цю пожежу "найбільшою і надзвичайно складною за останній час в Ризі". "Техніка у нас ще з радянських часів. Звичайно, намагаємося утримувати її в такому порядку, щоб ми в будь-якої миті могли її використовувати. Але, як показує досвід, під час складних пожеж слабкі місця дають про себе знати, і так сталося цього разу. Скажімо так, насосна станція нас підвела", - заявив сьогодні він в інтерв'ю Латвійському радіо.