Резиденція президента Латвії згоріла (відео)

Наразі пожежу локалізовано, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-секретаря Державної пожежно-рятувальної служби (ДПРС) Вікторію Шембель.

Пожежу було локалізовано о 3.53. На місці досі працюють пожежні розрахунки.

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"Знищено понад 3,2 тисячі квадратних метрів площі", - сказала Шембель.

За її словами, найбільше постраждав дах будівлі - вигоріло близько 2,4 тисячі квадратних метрів. На четвертому поверсі будівлі знищено 600 квадратних метрів площі, а на третьому - близько 200 квадратних метрів.

Повідомлення про загорання надійшло о 22.21 у четвер.

Президент Латвії тимчасово працює в Будинку Чорноголових у Ризі у зв'язку з ремонтом у його резиденції.