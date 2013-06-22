«Друзі Сирії» збираються, щоб обговорити поставки зброї противникам Асада

Міністри закордонних справ країн, які підтримують повстання проти режиму президента Башара Асада, за що отримали назву "Друзі Сирії", зустрінуться у столиці Катару Досі.

Міністри планують обговорити поставки зброї сирійським повстанцям, які зазнали низку невдач останніми тижнями. Це перша зустріч "Друзів Сирії" після заяви США про готовність надати військову підтримку опозиції Сирії. До групи з 11 країн також входять Британія, Німеччина, Франція, Саудівська Аравія та Туреччина. ВВС Україна

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