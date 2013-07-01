Поліція затримала водія, який збив 17 глядачів автошоу в Польщі

Про це УНІАН повідомили у поліції Вєлькопольського воєводства, на території якого сталася аварія.

На тему: У Польщі під час автошоу спорткар збив 17 глядачів (відео)

"Чоловік затриманий та перебуває у відділенні поліції, очікуючи на подальші процесуальні дії, які буде проводити прокуратура", - повідомила співрозмовник агентства та зауважила, що чоловіку близько 40 років.

Представник поліції не уточнила, яке покарання може йому загрожувати, зазначивши, що цією справою займається Окружна прокуратура у Познані.

Співрозмовник агентства додала, що у лікарнях залишаються п'ятеро постраждалих, у тому числі двоє дітей віком 6 та 7 років. Їхній стан важкий, але немає загрози для життя.

Польські ЗМІ повідомляють, що норвежець за кермом автомобіоля Koenigsegg перед зіткненням їхав зі швидкістю 120 км на годину, і таку швидкість він набрав на першій передачі.

Організатори Gran Turismo Polonia 2013 заявили, що повністю співпрацюють з поліцією у цій справі, і наголосили, що це перший індцидент за 9 років проведення заходу. На цьогорічному шоу малb з’явитися 175 суперкарів, найбільше з яких – «Ферарі» (50).

За даними поліції, організатори дотрималися усіх визначених законодавством заходів безпеки, а затриманий водій був тверезим.