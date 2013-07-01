У Польщі під час автошоу спорткар збив 17 глядачів (відео)

Як повідомляє newsru, в результаті 17 людей поранені, у чотирьох з них - важкі травми.

Представник поліції Познані Анджей Боровяк заявив, що в лікарнях залишаються п'ятеро людей, зокрема двоє дітей. На відеозапису, що потрапив в інтернет, видно, як спорткар на прямій ділянці дороги несподівано повертає і збиває паркан, що відокремлює глядачів від траси, і врізається в натовп.

За даними поліції, водій був тверезим. Винуватець аварії є досвідченим водієм, що має багаторічний стаж спортивного водіння, зазначили в поліції. Він не постраждав.

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Автошоу Gran Turismo Polonia проводиться в Познані вже вдев'яте. Інцидент з наїздом - перший за всю історію заходу.