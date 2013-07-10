У Литві нагадують Росії про відшкодування збитків від радянської окупації

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Lietuvos žinios, пише Тиждень.ua.

Парламентар стверджує, що двосторонні відносини країн мають базуватися на взаємній повазі.

"Литва може бути тим мостом, який допоможе поліпшити відносини Росії з Європейським союзом. З іншого боку, якщо Росія хоче мати дружні відносини з Литвою - ми відкриті для цього, але, повторюся, тільки при взаємній повазі", - зазначив голова парламентського комітету іноземних справ.

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Він також вказав, що у відносинах між країнами залишається відкритим питання щодо відшкодування збитків, заподіяних радянською окупацією

"І знову хотів би повторити, питання відшкодування заподіяної радянською окупацією збитку залишається на порядку денному відносин з Росією", - акцентував екс-ректор Вільнюського університету.

Як відомо, в програмі нового лівоцентристського уряду Литви, що приступив до роботи в кінці 2012 року, говориться, що відносинам країни з Росією потрібно "перезавантаження", а питання щодо відшкодування збитку від окупації має вирішуватися на переговорах.