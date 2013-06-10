ЗМІ: Литва вважає Газпром загрозою для своєї безпеки

Найбільша газова компанія в світі російський "Газпром", яка є монопольним постачальником газу до Литви, створює загрози для енергетичної незалежності країни.

Про це повідомляє польська Gazeta Wyborcza з посиланням на рапорт литовських спецслужб.

"Особливу загрозу для енергетичної безпеки Литви створює залежність від монопольного постачальника газу - російського "Газпрому" і продиктованих ним цін і умов поставок газу", - цитує рапорт адміністрації держбезпеки Литви польська газета.

У статті відзначено, що реформи, які реалізовуються литовськими властями в енергетичному секторі, не зменшують загрози від "Газпрому", який вживає контрзаходів, що не дозволяють країні знизити свою залежність.

"Маніпулюючи цінами на енергію і переговорними пакетами, Росія намагається якомога довше утримати Литву та інші країни залежними від своїх джерел енергії. Дуже ймовірно, що найближчим часом Росія і далі вживатиме заходів для того, щоб не допустити появи альтернативних постачальників", - цитує Gazeta Wyborcza рапорт спецслужб Литви.

Газета відзначила, що Литва будує термінал для прийому скрапленого газу, а також нову атомну електростанцію, завдяки яким хоче знизити енергетичну залежність від РФ.

GW також наводить витяг зі ще одного рапорту Міністерства оборони Литви, в якому наголошується, що Росія "вважає енергетичну незалежність інших країн загрозою для своєї безпеки".

"Ситуацію ускладнює те, що російське керівництво вважає енергетику одним з головних інструментів політичного впливу в Центральній і Східній Європі, і тому дуже гостро реагує на будь-які спроби держав цього регіону підвищити енергетичну незалежність", - цитує газета рапорт Міноборони Литви.

GW відзначає, що, за словами експертів відомства, половину доходів бюджету Російської Федерації становлять надходження від продажу нафти і газу, і саме від цих коштів залежить фінансування російської армії, витрати на яку за останні 30 років збільшилися втричі.

Згідно зі статтею, литовська контррозвідка також відзначила, що в країні найактивніше працюють співробітники спецслужб Росії і Білорусі, повідомивши про виявлення у низці держструктур, у приватних фірм і осіб спеціальну програму, яка збирала особисті дані співробітників.

На тему: Газпром вважає реверс газу в Україну з Європи небезпечним

Як повідомляв УНІАН, українські власті також намагаються знизити енергетичну залежність від Російської федерації, яка залишається найбільшим постачальником газу в країну.

Серед проектів, що реалізовуються Україною, - будівництво LNG-терміналу, видобуток сланцевого газу, і купівля палива із Західної Європи з використанням реверсних схем.