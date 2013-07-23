Суд в ОАЕ помилував і зґвалтовану норвежку, і її ґвалтівника

24-річній Марті Деборі Далельві дозволили повернутися на Батьківщину.

Минулої середи трибунал Дубаї засудив її до 16 місяців тюрми за перелюб, після чого жінка подала апеляцію, пише Euronews.

В інтерв‘ю журналістам Далельв заявила, що почувається щасливою і прагне якнайшвидше повернутися до Норвегії.

“Сьогодні я відзначу цю подію в колі рідних та друзів. Є кілька людей, які заслуговують на особливу подяку з мого боку. Тому що вони були добрими, вони допомагали мені. Отже, так, сьогодні я святкуватиму, я заберу свій паспорт, заберу його і тоді зможу поїхати звідси”, - радіє норвежка.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня в ОАЕ винесли скандальний вирок: громадянку Норвегії, зґвалтувану в готелі Дубаї, визнали винною в перелюбі і засудили до 16 місяців в'язниці.

Приводом для звинувачення стала заява самої засудженої, яка поскаржилася в поліцію на зґвалтування. Проте в поліції вирішили, що дівчина вступила у сексуальні стосунки добровільно, а тому є злочинницею за законами ісламу. У неї відібрали документи і передали її під суд.

За законами ОАЕ, для доведення факту зґвалтування потрібне або зізнання ґвалтівника, або свідчення щонайменше чотирьох очевидців-чоловіків.

Суд також помилував нападника Далельв, якого до того засудив до 13 місяців за ґратами.