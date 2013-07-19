В ОАЕ зґвалтованій норвежці дали 16 місяців в'язниці за дошлюбний секс

Приводом для звинувачення стала заява самої засудженої, яка поскаржилася в поліцію на своє згвалтування, повідомляє newsru.com з посиланням на норвезький інформаційний сайт Views and News from Norway.

За даними преси, норвежка приїхала в Дубай у відрядження. В ОАЕ її зґвалтували, після чого дівчина звернулася в поліцію. Проте в поліції вирішили, що дівчина вступила у сексуальні стосунки добровільно, а тому є злочинницею за законами ісламу.

У неї відібрали документи і передали її під суд.

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Кілька днів після свого арешту в березні іноземка навіть не могла скористатися телефоном. Згодом родичі обвинуваченої через норвезьке консульство домоглися зміни запобіжного заходу на домашній арешт. До винесення цього тижня вироку дівчина перебувала під опікою норвезької Церкви моряків.

У підсумку норвежці інкримінували не тільки дошлюбний секс, але також вживання алкоголю і неправдиве свідчення.

Можливо, їй доведеться провести у в'язниці ОАЕ весь термін ув'язнення, так як у цього арабського королівства немає з Норвегією договору про обмін злочинцями. Наразі засуджена намагається оскаржити вирок.

Прикметно, що ґвалтівник отримав менше покарання - 1 рік і 1 місяць позбавлення волі.