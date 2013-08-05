У столиці Пакистану оголосили найвищий рівень терористичної загрози
09:47, 05 серпня 2013Світ
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Влада Пакистану оголосила найвищий рівень терористичної загрози в столиці країни - Ісламабаді.
В Пакистані шукають терористів
Як передає ІТАР-ТАСС, підрозділи поліції й армії взяли під особливу охорону будівлі міністерств, державних установ і військові об'єкти.
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Над містом баражують військові вертольоти, а гірські масиви, що оточують Ісламабад, прочісують військовослужбовці ПДВ і морської піхоти. Загони пакистанських сил безпеки провели 4 серпня операцію в горах, на північ від столиці, і затримали кілька можливих бойовиків.
Силовики залишатимуться на зайнятих позиціях до закінчення заходів із попередження терористичної загрози.
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