У столиці Пакистану оголосили найвищий рівень терористичної загрози

Як передає ІТАР-ТАСС, підрозділи поліції й армії взяли під особливу охорону будівлі міністерств, державних установ і військові об'єкти.

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Над містом баражують військові вертольоти, а гірські масиви, що оточують Ісламабад, прочісують військовослужбовці ПДВ і морської піхоти. Загони пакистанських сил безпеки провели 4 серпня операцію в горах, на північ від столиці, і затримали кілька можливих бойовиків.

Силовики залишатимуться на зайнятих позиціях до закінчення заходів із попередження терористичної загрози.