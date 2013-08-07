Влада Єгипту ухвалила остаточне рішення розігнати акції ісламістів

Про це заявив у середу прем'єр-міністр Єгипту Хазем аль-Бібляві, повідомляє РІА Новости.

Єгипетський прем'єр пояснив, що пауза перед виконанням рішення зроблена через свята з нагоди закінчення місяця посту Рамадан.

Як відомо, після відсторонення 3 липня військовим керівництвом від влади Мухаммеда Мурсі, призупинення дії конституції та арешту лідерів руху "Брати-мусульмани", в Єгипті не вщухають акції протесту, організовані прихильниками ісламізму.

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Влада країни назвали вуличні акції на підтримку Мурсі і "Братів-мусульман" загрозою національній безпеці і доручили МВС вжити заходів до їх припинення. Проте силовий розгін прихильників ісламістів загрожує обернутися великим числом людських жертв, оскільки учасники акцій, вміло "підігріваються" лідерами "Братів-мусульман", готові пожертвувати життям "заради відновлення законності".

У середу президентська адміністрація заявила, що "дипломатичний" період спілкування з протестуючими закінчено. Керівництво Єгипту визнало також повний провал зусиль іноземних делегацій, що відвідали Єгипет останнім часом, з примирення ісламістів. На жаль, зазначає адміністрація президента, їм не вдалося переконати ісламістів у безповоротності змін, що сталися.