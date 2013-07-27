МВС Єгипту заявляє, що в смерті людей винні прихильники екс-президента
16:33, 27 липня 2013Світ
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МВС Єгипту заявляє, що у зіткненнях і загибелі людей під час протестів винні прихильники поваленого президента Мухаммеда Мурсі.
МВС Єгипту звинувачує Братів мусульман / Фото: www.igt.org
"Брати-мусульмани" відмовилися мирно розійтися ", - заявив прес-секретар МВС Хані Абдельлатіфа, якого цитує Росбалт.
Прес-секретар МВС запевняє, що "поліція не використовувала нічого, крім сльозогінного газу".
На тему: Брати-мусульмани заявляють про загибель 200 протестувальників
Як повідомляв УНІАН, "Брати-мусульмани" заявляли про загибель понад 200 людей у районі Рабіа аль-Адавія і вулиці ан-Насер в Каїрі під час нічних зіткнень з поліцією.
МОЗ Єгипту підтвердило загибель 29 людей, ще 650, згідно з офіційними даними, постраждали.
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