Прем'єр Єгипту подав у відставку

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт єгипетської газети "Аль-Ахрам".

"Я написав прохання про відставку ще 3 липня, проте не наполягав на її вступ в силу на період формування нового уряду. Однак тепер вважаю неможливим виконувати обов'язки глави уряду в нинішній період і прошу вважати відставку діючої з 8 липня 2013 року", - йдеться в заяві Кандиль в мережі Facebook.

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Нагадаємо, 3 липня армія Єгипту оприлюднила "дорожню карту" виходу з політичної кризи, що передбачає призупинення дії конституції, відсторонення від влади президента Мухаммеда Мурсі, формування нового уряду.

На перехідний період главою держави став голова Конституційного суду Адлі Мансур. На час формування нового уряду він доручив кабінету Хішама Кандиль виконувати свої обов'язки.