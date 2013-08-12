ДТП у Франції: прокурор не вірить водієві-іспанцю, що кермо смикнув українець

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України, зазначивши, що «громадянин України отримав дуже легкі травми».

При цьому в МЗС поки що не мають інформації про те, чи справді українець був винуватцем аварії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ІТАР-ТАСС , громадянин України зізнався, що став винуватцем катастрофи автобуса на півдні Франції. За його словами, він навмисно смикнув кермо. Про це сказав прокурор міста Нарбона Давид Шармац.

"Тридцятирічний пасажир повідомив жандармам, які його допитують, що він хотів добитися від водія, щоб той зупинив автобус", - сказав прокурор.

Причини вчинку українця на даний момент незрозумілі. Він затриманий французькою жандармерією.

Автокатастрофа сталася на півдні Франції в районі міста Фіту в ніч на 11 серпня. При падінні автобуса з високого насипу загинули двоє осіб. Госпіталізовано понад 30 осіб, троє перебувають у тяжкому стані. Всього в автобусі перебували 41 пасажир і троє водіїв.

Водночас, як повідомляє RFI, о пів на другу ночі 11 серпня автобус втратив керування на автостраді A9: машина вилетіла за огородження й упала з висоти 5 метрів, повідомив французьким ЗМІ прокурор міста Нарбона Шармац.

Автобус фірми Eurolines слідував із Марселя до Мурсії, на півдні Іспанії. В автобусі перебували 44 людини – пасажири й 3 водії (француз, іспанець і українець), повідомляють місцеві ЗМІ. Префект департаменту Од (Aude), в якому сталося ДТП, Луї Ле Фран повідомив пресі, що серед пасажирів були росіяни та українці, а також французи та іспанці.

Іспанський водій, який перебував за кермом автобуса на момент ДТП, заявив слідчим, що втратив керування з вини пасажира, який вимагав зробити зупинку й схопився за кермо. Свідчення водія прокурор Шармац назвав в інтерв'ю журналістам «не дуже заслуговуючими на довіру». Водій був спершу взятий під варту жандармерією, але потім відпущений на свободу, оскільки перебував у стані шоку й не міг давати свідчення слідчим, повідомляє «Франс-прес».