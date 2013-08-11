Українець отримав легкі травми в ДТП з автобусом на півдні Франції

”Український громадянин, який знаходився в автобусі, лише легко постраждав.

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Він госпіталізований в місті Каркасcон”, - сказав ІТАР-ТАCС співрозмовник в українському консульстві у Марселі.

У той же час він спростував інформацію, що з`явилися відразу після автокатастрофи з посиланням на джерела в жандармерії, що один з трьох водіїв автобуса був українцем. ”Це невірні відомості, мабуть, сталася якась помилка, ці дані були нами перевірені і не підтвердилися”, - сказав співрозмовник агентства.

Сьогодні ж по одному з каналів французького телебачення виступив генеральний директор транспортної компанії ”Євролайн” Антуан Мішон. Він запевнив, що всі перевезення пасажирів проводяться в точній відповідності з французьким законодавством і правилами ЄС. ”Водії суворо дотримуються режиму, роблячи 45-хвилинні паузи для відпочинку після кожних чотирьох годин кермування”, - підкреслив він. Мішон, однак, не повідомив нічого щодо можливих причин автокатастрофи.

Як повідомлялося, автобус минулої ночі втратив керування, перекинувся на бік і потім скотився з високого насипу. В результаті загинули дві людини, троє перебувають у важкому стані, загалом госпіталізовано більше трьох десятків людей. Всього в автобусі знаходилися 41 пасажир і троє водіїв.

В даний час допит жандармами водія припинено через його тяжкий стан. Він перебуває в лікарні. У ході допиту він стверджував, що у нього стався конфлікт з одним із пасажирів, який смикнув йому кермо, внаслідок чого машина зробила віраж і перекинулася.

Ряд пасажирів висловлюють в даний час нарікання щодо шофера, який не тільки відправив машину в дорогу з двогодинним запізненням, але й не знав дороги з Марселя до Іспанії, кілька разів збивався з шляху, поки один з пасажирів не надав йому свій супутниковий навігатор.