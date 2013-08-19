Обвинувачення просить для інформатора Wikileaks Меннінга 60 років в'язниці

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Наприкінці липня суд виправдав рядового США Меннінга за найсерйознішим звинуваченням - у допомозі ворогові, але визнав винним за більшістю з більш ніж 20 інших звинувачень, включаючи шпигунство, крадіжку та комп'ютерне шахрайство. За цими пунктами Меннінгу загрожує до 90 років тюремного ув'язнення. Раніше повідомлялося, що в понеділок у суді відбудуться дебати сторін, а вирок може бути винесений вже у вівторок, 20 серпня.

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Під час дебатів прокурор, капітан Джо Морроу (Joe Morrow), закликав суддю у Форт-Мід (штат Меріленд) Деніз Лінд суворо покарати Меннінга, щоб "показати приклад будь-якому солдату, який би думав про крадіжку секретної інформації".

Меннінг був заарештований у травні 2010 року в Іраку, де проходив службу. Він зізнався в тому, що передав скандальному сайту Wikileaks для публікації відео ударів з повітря, внаслідок яких були вбиті мирні громадяни, сотні тисяч доповідей про інциденти на війні в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш держдепартаменту.