Ассанж закликав журналістів захищати своїх інформаторів

За словами Ассанжа, журналістські організації США зазвичай уникають участі в захисті своїх джерел перед судом. На його думку, "всі журналісти зобов'язані захищати свої джерела - по можливості юридично - а також надавати їм певну правову та політичну підтримку".

У вівторок військовий суд США виправдав Меннінга за 6 звинуваченнями, в т.ч. за найбільш серйозним звинуваченням у допомозі ворогові.

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Однак при цьому визнав винним за 15 іншими звинуваченнями, включаючи п'ять епізодів шпигунства, п'ять випадків крадіжки, один епізод комп'ютерного шахрайства. Раніше Меннінг визнав себе винним у десяти злочинних епізодах.