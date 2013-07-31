Ассанж закликав журналістів захищати своїх інформаторів
04:54, 31 липня 2013Світ
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Засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж після оголошення вердикту рядовому американської армії та інформатору Wikileaks Бредлі Меннінгу закликав журналістів в усьому світу до боротьби за безпеку своїх інформаторів.
За словами Ассанжа, журналістські організації США зазвичай уникають участі в захисті своїх джерел перед судом. На його думку, "всі журналісти зобов'язані захищати свої джерела - по можливості юридично - а також надавати їм певну правову та політичну підтримку".
У вівторок військовий суд США виправдав Меннінга за 6 звинуваченнями, в т.ч. за найбільш серйозним звинуваченням у допомозі ворогові.
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Однак при цьому визнав винним за 15 іншими звинуваченнями, включаючи п'ять епізодів шпигунства, п'ять випадків крадіжки, один епізод комп'ютерного шахрайства. Раніше Меннінг визнав себе винним у десяти злочинних епізодах.
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