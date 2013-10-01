Заарештований за участь в акції Greenpeace українець не скаржиться - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Під час зустрічі з генеральним консулом Якушев не висловлював якихось скарг на умови утримання, разом з тим, він повідомив про хворобу, яка в нього є, — це хронічний бронхіт”, - сказав Перебийніс.

За його словами, захист під час судового засідання 29 вересня пред'явив медичні документи, які підтверджують цей діагноз.

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“Це було однією з підстав, у зв'язку з якою захист просив суд обрати міру запобіжного заходу, не пов'язану з утриманням під вартою. Однак, на жаль, воно не було задоволено”, додав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря неподалік криголама. Було затримано 30 осіб, зокрема іноземців, серед яких – українець Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.

29 вересня усі 30 членів команди судна Arctic Sunrise були засуджені до двох місяців арешту.

30 вересня в МЗС повідомили, що українська сторона подасть апеляцію на рішення мурманського суду про засудження Якушева.